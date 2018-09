Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel s-a afișat la brațul iubitului ei, Cristi Borcea. Imediat, fanii i-au transmis tot felul de mesaje. Valentina Pelinel și Cristi Borcea pare sa se ințeleaga perfect. De cand iubitul ei a fost eliberat din inchisoare, blonda este de nedesparțit de acesta. In weekend, cei doi au participat…

- Alina Vidican a fost parasita de cristi Borcea pentru Valentina Pelinel. Cele doua se cunoșteau dinainte. Alina Vidican explica, intr-un interviu, ce relație a avut, de fapt, cu Valentina Pelinel. Omul de afaceri Cristi Borcea a fost disputat de multe femei. Pe cea de-a doua lui soție, Alina Vidican,…

- Alina Vidican parea hotarata sa șearga orice fel de urma a mariajului pe care l-a avut cu Cristi Borcea. Acum, blonda s-a razgandit. In timpul mariajului cu omul de afaceri Cristi Borcea, Alina Vidican a ținut sa-i declare dragostea intr-o maniera inedita și și-a tatuat pe spate chipul lui și pe mana…

- Alina Vidican, femeia pe care Cristi Borcea a parasit-o pentru Valentina Pelinel, a fost avertizata inca de la nunta despre faptul ca ar putea fi inșelata de partenerul de viața. Cristi Borcea este cunoscut ca un mare crai. Femeile cu care a fost insurat au fost tradate in amor, ceea ce ar putea sa…

- Mara Banica a facut un scurt comentariu dupa eliberarea din inchisoare a omului de afaceri Cristi Borcea. Jurnalista Mara Banica a posta un mesaj, in mediul online, imediat dupa ce Cristi Borcea a fost eliberat din inchisoare. “L-au eliberat pe Borcea, ceea ce ma determina sa cred ca multe clinici de…

- Se pare ca Valentina Pelinel va ajunge la altar cu iubitul ei, omul de afaceri Cristi Borcea. Fostul model Valentina Pelinel are o relație cu omul de afaceri Cristi Borcea, cel care este condamnat in Dosarul Transferurilor . Din povestea lor de iubire a venit pe lume un baiețel, Milan . Deși Cristi…

- Fosta soție a lui Cristi Borcea o ține din afacere in afacere. Aceasta a inaugurat un resort spa pe litoralul romanesc. Mihaela Borcea, prima soție a lui Crist Borcea, condamnat in Dosarul Transferurilor, este foarte activa in planul afacerilor. Dupa ce de curand a inaugurat o terasa-club in Capitala,…