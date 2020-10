Mihaela Bilic: „Un pahar de vin roșu pe zi este ideal pentru imunitate” Proprietațile nutritive și antioxidante ale strugurilor nu mai sunt o noutate pentru nimeni. Dar cat de mulți nutrienți are licoarea facuta din struguri și consumata de oameni de mii de ani – vinul? In contextul pandemiei de COVID-19 , cand avem nevoie de un sistem imunitar puternic pentru a ne feri și proteja de boala, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat pentru Digi24 cat de benefic este consumul zilnic al unui pahar cu vin roșu. „Vinul se bea cu paharul și este foarte bun pentru imunitate. Daca ești barbat, poți sa consumi doua pahare pe zi, daca ești femeie, unul singur. Specialiștii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

