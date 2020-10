Mihaela Bilic: „Somnul e cel mai important factor în creșterea imunnității” Ne aflam intr-o perioada in care trebuie sa fim foarte precauți cu privire la starea personala de sanatate. Iar intrebarea numarul 1 pe care și-o pun cei mai mulți dintre noi este cum ne intarim imunitatea și organismul pentru a evita, pe cat posibil, imbolnavirea cu COVID-19. Daca va gandiți ca stimularea imunitații se poate face doar printr-o alimentație sanatoasa sau prin suplimente nutritive, va inșelați. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, pe rețelele de socializare, ca nu hrana are cel mai important rol in a ajuta organismul sa lupte impotriva virusurilor, ci somnul. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

