Stiri pe aceeasi tema

- S-au racit relațiile intre primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau. In ziua in care s-a vaccinat impotriva Covid-19, Fritz, a pierdut o reuniune ultra-secreta chiar in primaria pe care o conduce. Una despre cum se poate pune pe butuci Colterm. Intalnire de taina, astazi 2 aprilie, la Primaria…

- Ieri a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti un comunicat privind "alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si stabilirea componentei comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie S.N.G.N. ROMGAZ S.A".In acest sens Romgaz informeaza actionarii…

- Prima mutare dupa pierderea de catre PSD a postului de conducere de la societatea Nova Apaserv, dupa ce partidul a avut controlul Consiliului de Administrație și a ramas fara el, a fost facuta la inceputul primaverii.

- Doi barbati sunt cercetati penal pentru savarsirea infractiunii de violare de domiciliu si uciderea animalelor cu intentie, dupa ce ar fi intrat in curtea unei familii din Botosani si ar fi ucis doua pisici, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie (IPJ) Botosani, Delia…

- Masurile intreprinse de catre Inspectoratul Școlar Județean Alba in aceste zile au vizat pregatirea unitaților de invațamant pentru intoarcerea fizica a elevilor la cursuri. Conform Ordinului comun pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant…

- Profesorii vranceni din cadrul liceelor și colegiilor vrancene se pregatesc de proteste. Nemulțumirea acestora are la baza o decizie a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (ISJ) din data de 14 ianuarie 2021, care a aprobat planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022.…