Migraţiile sunt 'inevitabile' şi 'necesare', afirmă Guterres, pledând pentru 'reglementarea' lor Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marti ca migratiile sunt 'inevitabile' si 'necesare', pledand pentru gasirea unor solutii de organizare si reglementare a acestui fenomen, transmite AFP. Statele au dreptul sa adopte politici migratorii proprii 'cu conditia sa le respecte migrantilor drepturile omului si ca aceasta sa se faca intr-o maniera in care cooperarea internationala sa fie mai de actualitate decat a fost pana in prezent', a afirmat Guterres, intr-o declaratie de presa la Lorenskog, in apropiere de Oslo, in marja unui forum al mediatorilor si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu presedintele rus, Vladimir Putin, si cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul vizitei pe care o va efectua saptamana viitoare in Rusia, unde in plus va asista la o partida din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, transmite agentia…

- Una dintre prioritatile politicii externe a Romaniei este reprezentata de intensificarea cooperarii cu statele din Africa, zona Caraibilor si Pacific (ACP), a evidentiat secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Cosmin Dinescu, cu ocazia participarii la cea de-a 43-a sesiune a Consiliului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat joi regretul, intr-un comunicat, in legatura cu faptul ca experti internationali nu au fost chemati sa asiste la dezafectarea sitului de teste nucleare desfasurata mai devreme in aceasta zi de Coreea de Nord, informeaza AFP. Antonio Guterres…

- Comunitatea internaționala și-a manifestat ingrijorara in urma escaladarii conflictelor din Fașia Gaza și a numarului mare de pierderi omenești. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat luni ”deosebit de ingrijorat” fata de aceasta situație declanșata de inaugurarea Ambasadei americane…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marti ca este 'profund ingrijorat' de decizia SUA de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul si de a reintroduce sanctiuni, relateaza dpa. Guterres a transmis intr-un comunicat ca acordul "reprezinta o realizare majora…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, l-a indemnat, joi, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, considerat de majoritatea puterilor Occidentale drept cea mai buna varianta pentru a impiedica Teheranul sa dezvolte arme nucleare, potrivit site-ului BBC.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut tuturor statelor sa "arate reținere in aceste circumstanțe periculoase și sa evite orice acte care ar putea escalada problemele și ar agrava suferința poporului sirian", relateaza Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. ‘Fac apel la toate statele membre sa dea dovada…