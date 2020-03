Migranţii pot ajunge în Europa numai pe cale terestră. Ordinul clar dat de Erdogan "Nu sunt permise trecerile ilegale de migranti prin Marea Egee deoarece este periculos", se arata intr-un comunicat al garzii de coasta, care citeaza un ordin prezidential. Ministerul de Interne turc va monitoriza aplicarea ordinului. "In timp ce ordinul de a nu interveni pentru migrantii ilegali care doresc sa paraseasca Turcia ramane sa fie pus in aplicare, o astfel de abordare nu acopera traversarea marii ca urmare a pericolului", a adaugat sursa citata. Garda de coasta turca a acuzat Atena ca a incalcat dreptul international punand in pericol barci cu migranti, afirmand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

