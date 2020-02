Migranții forțează granițele țării Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat la granita cu Ungaria patru cetațeni algerieni care au incercat sa iasa ilegal din Romania, iar la frontiera cu Ucraina un tanar din Afganistan, care intentiona sa intre in tara noastra. In seara zilei de 10 februarie a.c, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat la granita cu Ungaria patru cetațeni algerieni care au incercat sa iasa ilegal din Romania, iar la frontiera cu Ucraina un tanar din Afganistan, care intentiona sa intre in tara noastra. In seara zilei de 10 februarie a.c, polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat peste 13.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, marfa ce a fost trecuta ilegal peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul a doua aparate de zbor de mici dimensiuni, posibil drone.Duminica, 09…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat peste 13.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, marfa ce a fost trecuta ilegal peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul a doua aparate de zbor de mici dimensiuni, posibil drone.

- Polițiștii de frontiera de la Sighetu Marmației au oprit trei cetațeni din Afganistan și unul din Pakistan care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, informeaza Poliția de Frontiera.Duminica dimineața, in jurul orei 03:00, polițiștii de frontiera au depistat, pe raza localitații…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat trei cetateni din Afganistan si unul din Pakistan care intentionau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria.In aceasta dimineata, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus, in cooperare cu autoritațile de frontiera din Ucraina, au depistat și reținut doi cetațeni marocani, care au trecut ilegal frontiera in Romania din Ucraina. In data de 16 ianuarie a.c., la nivelul Sectorului Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare in cooperare cu lucratori ai Sectorului Politiei de Frontiera Carei au depistat pe directia localitatii Foieni, judetul Satu Mare, inca trei cetateni de origine afro-asiatica, la aproximativ 150 de metri fata de linia de frontiera cu Ungaria. Iulia Stan,…

- VARȘAND. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varsand au depistat, duminica seara, in zona de competența, 22 de persoane, adulți și copii, cetateni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, calauziti de un cetatean…