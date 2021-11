Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul lituanian a declarat marti stare de urgenta la frontiera cu Belarus si in taberele care gazduiesc migranti intrati prin tara vecina, transmite Reuters, pe baza numararii voturilor exprimate. Uniunea Europeana acuza Belarusul ca incurajeaza migranti ilegali din Orientul Mijlociu,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sugerat ca Uniunea Europeana ar trebui sa ofere bani Belarusului pentru a opri criza migranților. Oficialul este de parere ca situația migranților este un rezultat al politicii UE și NATO in Orientul Mijlociu. Belarusul ar trebui sa primeasca bani pentru a opri…

- Ministrul polonez al apararii a anunțat luni ca Polonia își sporește numarul trupelor de la granița sa cu Belarus, cu pâna la 10000 de oameni, având în vedere ca țara sa încearca sa faca astfel fața creșterii migrației care, în opinia sa, se datoreaza guvernului de…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si accelereze eforturile pentru crearea propriilor capacitati militare si sa se bazeze mai putin pe America, sustine liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a relatat duminica politico.eu. Intr-un interviu acordat grupului media…

- Guvernul Lituaniei a anuntat luni ca va incepe in aceasta luna lucrarile la prima sectiune a gardului cu sarma ghimpata de la frontiera cu Belarus menit sa opreasca trecerea migrantilor, relateaza Reuters. Lucrarile la aceasta sectiune de 110 km ar urma sa se incheie in aprilie. Peste…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de regiune in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. …

- Uniunea Europeana il acuza pe presedintele Belarusului Alexander Lukasenko ca a orchestrat sosirea a mii de oameni la granitele Lituaniei, Letoniei si Poloniei, ca represalii pentru sanctiunile impuse fostei republici sovietice. Drept urmare, ministrii de interne ai celor 27 de natiuni ale UE au afirmat,…