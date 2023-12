Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au prins 38 de persoane din sapte tari care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri sau mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.Potrivit Politiei de Frontiera Arad, cele doua automarfare, verificate in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Șase cetațeni straini, din Nepal și India, au fost opriți in tentativa lor de trecere ilegala a frontierei, in Serbia. Cetațenii straini au intrat legal in Romania, in baza unor vize de munca.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Sectorului Poliției de Frontiera Turnu au depistat, ascunși in trei automarfare, respectiv pe jos, 82 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferii automarfarelor sunt cercetați…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins 34 de cetateni din Bangladesh, Sri Lanka și India, ascunsi in cala unui autocar și intr-un locaș special amenajat dintr-un TIR, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I, au depistat zece cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera... The post Sirieni ascunși intr-o autoutilitara pentru a trece ilegal in Ungaria, prinși la PTF Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara, 32 de cetateni din Pakistan și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul, cetațean roman, este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti. In data…

