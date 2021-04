Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de interne italian Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, a fost trimis in judecata, sambata, in legatura cu decizia sa din 2019 de a impiedica 100 de migranti sa debarce in Italia, transmit Reuters si EFE. Salvini i-a lasat pe mare pe migrantii naufragiati pana…

- Fostul ministru de interne italian, Matteo Salvini, lider al partidului de extrema dreapta Liga, a fost trimis in judecata sambata, in legatura cu decizia sa din 2019 de a impiedica 100 de imigranți sa debarce in Italia, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters și EFE. Potrivit surselor citate, Salvini…

- Italia va impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian, au anuntat marti surse din Ministerul Sanatatii italian, transmit Reuters si AFP. Orice calator provenind din…

- Un numar de 14 state americane, intre care Louisiana and Wyoming, au dat miercuri in judecata administratia Biden, contestand sistarea acordarii de licente pentru petrol si gaze pe terenuri si ape federale, transmite Reuters. Actiunile in justitie, prin care se incearca reluarea licitatiilor…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi se afla in spital de luni si nu va putea sa participe la niciun eveniment public in viitorul apropiat, au indicat miercuri doua surse, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata motivul pentru care Berlusconi, in virsta de 84 de ani, a fost spitalizat,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei urmeaza sa stabileasca primul termen in dosarul in care Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, fostul ministru al Finantelor, este banuit de doua infractiuni de luare de mita si a unei infractiuni de trafic de influenta. Ieri, magistratii…

- Presedintele Comisiei pentru securitate interna din Camera Reprezentantilor, democratul Bennie Thompson, a intentat marti un proces civil impotriva fostului presedinte Donald Trump, a avocatului personal al acestuia, Rudy Giuliani, si a doua grupuri de dreapta, pentru conspiratie la incitare la violentele…

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…