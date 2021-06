Stiri pe aceeasi tema

- Patru migranți in pericol de inec, au fost salvați de polițiștii de frontiera. Barbații din Siria, Turcia și Irak au fost vazuți plutind pe Dunare cu ajutorul unor colaci de salvare. Incidentul a avut loc i...

- Patru imigranți care au incercat sa traverseze ilegal Dunarea din Serbia in Romania au fost salvați de la inec de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare - judetul Mehedinti. Cei patru migranți, care erau din Siria, Turcia și Irak, foloseau o barca gonflabila…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare – judetul Mehedinti au depistat patru cetateni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile si a doi colaci din plastic. Cei patru cetateni…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Portile de Fier II au depistat douazeci si doi cetateni din Irak si Afganistan, care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia, noteaza news.ro. ”In data de 05.06.2021,…

- Sase adulti si sase copii au fost prinsi de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Portile de Fier II, in timp ce traversau Dunarea ilegal. Cei doisprezece cetateni sunt din Irak, Siria și Tunisia. Ei au incercat sa traverseze fluviul cu ajutorul unei barci gonflabile, pentru…

- Politistii de frontiera ai Sectorului Politiei de Frontiera Portile de Fier II - judetul Mehedinti au depistat treisprezece cetateni straini, care traversau fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. "In data de 8 mai, in jurul orei…

- Politia de Frontiera a depistat 30 de cetateni din Siria, Afganistan si Irak in timp ce incercau sa traverseze Dunarea cu o barca cu motor. Migranții incercau sa intre ilegal in Romania. Aceștia au fost prinsi de politistii de frontiera din Mehedinti. Cei 30 de cetațeni straini voiau sa ajunga in tari…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – ITPF Timisoara au intervenit noaptea trecuta in sprijinul a doi tineri cetateni afgani, aflati in pericol in apele raului Timis, la frontiera cu Serbia, incercand sa intre ilegal in tara. Imediat, a fost anuntat un echipaj…