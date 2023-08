Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. In data de 08.08.2023, ora 23.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat trei cetateni din Nepal, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 2 august 2023, ora 03:30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Planuri de a ajunge in vestul europei date pestre cap pentru mai mulți migranți cu permise de ședere in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria și Serbia. Migranții calatoreau in trei grupuri și au fost depistați in zona Sannicolau…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru 10 migranți, printre care doi copii, in zona Sectorului Poliției de Frontiera Cruceni. Aceștia au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița din Romania in Serbia. De asemenea, polițiștii au depistat și un roman care…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat 10 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 6 iulie 2023, la diferite interval de timp, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat zece cetateni din Nepal, Bangladesh și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal... The post Zece cetațeni din Nepal, Bangladesh și Pakistan, prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac in timp ce incercau sa…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici, județul Arad, au depistat, in noaptea de vineri spre sambata, cu ajutorul dronei, 13 cetateni din diverse state afro-asiatice care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pe la frontiera verde. In noaptea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Cruceni și Jimbolia, judetul Timiș, au depistat doua grupuri formate șapte, respectiv șase cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile pe teritoriul, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 13…