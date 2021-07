Migranţi: Austria suplimentează efectivele de supraveghere a frontierelor Austria va suplimenta efectivele de supraveghere la frontiere in urma inmultirii tentativelor migrantilor de intrare in tara, au comunicat sambata ministrul de interne, Karl Nehammer, si cel al apararii, Klaudia Tanner, transmite dpa. Initial vor fi trimisi la granita inca in jur de 400 de militari. 'Vedem ca numarul persoanelor retinute la granita austriaca creste din nou', a spus Nehammer. Frontiera cu Ungaria este in mod deosebit afectata. In acest an au fost deja arestati in jur de 200 de traficanti. 'Obiectivul este de a controla miscarile migratorii', a subliniat ministrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

