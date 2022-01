Migranți afgani, reținuți în Vama Giurgiu – Video Trei barbați de origine afgana au fost depistați de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in semiremorca unui ansamblu rutier. Aceștia, șoferul și mijlocul de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu, in seara de 16.01.2022, in jurul orei 20.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, un cetațean turc, in varsta de 31 de ani, care conducea un ansamblu rutier. Șoferul transporta, conform documentelor de insoțire a marfii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un minor si doi tineri din Afganistan au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu, ascunsi in semiremorca unui ansamblu rutier ce transporta subansambluri metalice din Turcia catre Romania. "La Punctul de Trecere a Frontierei…

- Doi tineri afgani de 19, respectiv 21 de ani, au fost prinși de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania. Aceștia erau ascunsi intr-un tir cu material plastice din Turcia. „In aceasta dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare…

- „In data de 29.11.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc, aflat la volanul unui ansamblu rutier inmatriculat in Turcia.Șoferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii,…

- O minora in varsta de 17 ani si un barbat de 37 de ani, cetateni sirieni, au fost depistati la PTF Giurgiu in timp ce incercau sa intre in Romania ascunsi intr-un TIR incarcat cu vata minerala din Turcia pentru Bucuresti, dupa ce politistii au constatat ca in remorca exista o valoare mare a concentratiei…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Afganistan a fost depistat de politistii de frontiera in timp ce incerca sa intre in Romania prin PTF Giurgiu ascuns pe osia unui TIR care transporta fructe din Turcia pentru Moldova, potrivit Agerpres. "In cursul noptii, in jurul orei 2,00, la Punctul de Trecere…