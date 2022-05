Mierea de Manuka – tot ce e mai bun din mierea de albine Mierea de Manuka – tot ce e mai bun din mierea de albine Știm cu toții ce beneficii majore are mierea asupra sanatații noastre, dar dintre toate tipurile de miere, mierea de Manuka a atras in mod deosebit atenția lumii medicale datorita proprietaților sale antibacteriene deosebite. Puterea vindecatoare a mierii de Manuka se datoreaza unui compus, dihidroxiacetona care se regasește in concentrații foarte mari in florile de Manuka, arbore originar din Noua Zeelanda. Mierea de Manuka are o calitate antibacteriana ce nu poate fi regasita in niciun alt tip de miere, fapt confirmat de cei 20 de ani… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Este „nectarul" incontestabil al tuturor tipurilor de miere. Mierea de Manuka s-a dovedit in repetate randuri a fi o arma puternica impotriva bacteriilor. Datorita beneficiilor si proprietatilor sale, mierea de Manuka a fost folosita de secole ca tratament pentru rani si boli.

