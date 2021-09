Stiri pe aceeasi tema

- Albinele traiesc foarte bine in Capitala si de aceea cred ca potentialul urban este o resursa pe care noi o pierdem, desi mierea de Bucuresti ar putea fi chiar un brand, sustine Marian Patrascu, presedintele filialei Bucuresti-Ilfov din cadrul Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA),…

- Piața de terenuri din Romania este una dintre cele mai active din industria de real estate, lucru confirmat de creșterea de prețuri de aproximativ 10% inregistrata in prima parte a anului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Iar pana la final de an, pentru aceleași prețuri, se așteapta un…

- Carmen Tanase e una dintre cele mai iubite actrițe din Romania. A urcat pe scena de nenumarate ori, a interpretat de-a lungul anilor o mulțime de roluri. Iata ca de data aceasta, ea surprinde cu dezvaluiri despre viața personala. A parasit Bucureștiul. In urma cu cateva luni, actrița a anunțat ca se…

- Fostul primar al Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, a susținut ca Ludovic Orban este „autoral moral si politic al dezastrului de azi, din Capitala” si merita sa fie din toamna doar o amintire în politica.”În goana dupa functii si privilegii, unii oameni…

- Un teren din sectorul 2 este defrișat pentru a face loc unui nou bloc in zona.Nu se știe daca investitorul imobiliar are sau nu autorizație. Cert este ca mai bine de o suta de copaci au fost puși la pamant.Statisticile arata ca Bucureștiul este unul dintre orașele europene, in care cetațenii beneficiaza…

- Romania isi ia adio de la Euro 2020, cu un meci de gala, Franta - Elvetia (diseara, ora 22.00, Pro TV). A 6-a partida din optimile turneului va atrage in tribunele „Arenei Nationale“ nume uriase, atat din fotbalul romanesc, cat si cel mondial.

- Bucureștiul și alte șapte județe au peste 30% din populație vaccinata, cel mai mare coeficient fiind in Capitala – peste 45 la suta, a declarat, joi, Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV. Potrivit colonelului Gheorghița, cea mai mare rata de acoperire vaccinala este in municipiul București, de 45,14%…

- Datele au fost centralizate de o firma americana, intr-un raport anual, in care au fost analizate, in total, 209 orașe.Studiul a comparat costurile in ceea ce privește mancarea, transportul, intreținerea locuințelor, dar și activitațile de divertisment.Astfel, anul acesta, Romania este reprezentata…