Miercuri se lansează n Capitală un proiect cu privire la educația micilor firme n privința protecției consumatorilor Aparent, e simplu. Ioana se pregatea sa ii cumpere un cadou prietenei sale. Era ziua ei de naștere, iar Ioana fusese invitata de o luna, dar se luase cu altele și uitase de cadou. A fugit rapid intr-un mall, a cumparat o bluzița pe masura prietenei sale și a intrebat-o in treacat pe vanzatoare daca i se returneaza banii pe bluzița, in caz ca aceasta nu i se va potrivi. Femeia a raspuns ca nu, nu o va schimba, ci in cel mai rau caz o va lasa pe Ioana sa aleaga alt produs de aceeași valoare. Degeaba a incercat Ioana sa ii explice cum e cu drepturile consumatorului, vanzatoarea a fost ferma: Asta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Parlamentului European, care a efectuat o vizita in Libia, pentru prima oara in sase ani, a lansat un apel marti catre tarile Uniunii Europene sa actioneze intr-o maniera concertata cu privire la aceasta tara cuprinsa de haos, informeaza AFP. ''Pentru Parlamentul…

- Presedintele Klaus Iohannis lanseaza o intrebare pentru Guvern si, in acelasi timp, o umbra de incertitudine asupra economiei nationale. Acesta faceo legatura intre intentiile PSD cu Pilonul II de Pensii si faptul ca Guvernul ar putea sa ramana fara bani de pensii si salarii pana la sfarsitul anului."Se…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat marti drept ”nebun” un proiect al unei uniuni vamale post-Brexit, sustinut de premierul britanic Theresa May, scotand astfel la lumina disensiuni in Guvernul conservator cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP,…

- Opt persoane, intre care doi minori, au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu izbucnit la etajul trei al unui bloc cu zece etaje de pe Strada Ramnicu Valcea din Capitala, au informat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Cinci adulti si 2 copii vor fi transportati la spitale.Potrivit…

- Fara masini Euro 1 si 2 in Capitala. Un consilier general a initiat un proiect prin care vrea sa elimine vehiculele care sufoca Bucurestiul. Acelasi proiect prevede interzicerea autoturismelor Euro 3 si Euro 4 pana in 2021.

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune…

- ADVERTORIAL. La fel cum a facut in fiecare an, și in 2018, compania Vivalia lanseaza in Timișoara un nou proiect rezidențial cu și mai multe beneficii și avantaje pentru viitorii clienți. Noul proiect este Vivalia Grand #V5, este localizat in aceeași zona ca Vivalia Grand #V4 și este menit sa completeze…