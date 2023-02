Stiri pe aceeasi tema

- La 1 martie Departamentul pentru Situatii de Urgenta reia exercitiul de alarmare a populatiei „Miercurea sirenelor”. Astfel, in prima zi de miercuri din fiecare luna vor porni sirenele de alarmare, pentru ca populatia sa se obisnuiasca, a anuntat astazi seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Un exercitiu de alarmare a populatiei prin sistemul de sirene de avertizare se va desfasura in intreaga țara miercuri, in cadrul actiunilor pregatite de structurile de specialitate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) ca parte a programului „Saptamanii Protectiei Civile”, a…

