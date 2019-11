Miei îngrijiți de deținuți într-o închisoare din Australia Mieii sunt folosiți in Australia la reabilitarea deținuților. Animalele provin de la fermele grav afectate de seceta care a ucis pe capete ovinele. Programul a fost gandit de o fosta muncitoare in aceste ferme, acum gardian la un penitenciar din sud-estul Australiei. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

