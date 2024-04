Micul terorist, “tigrul platanului” poate fi combătut prin dezinsecție. Dar nu oricum "Tigrii platanului" pot fi combatuți prin dezinsecție, susțin specialiștii din acest domeniu. Aceștia recomanda insa ca dezinsecția sa fie facuta de specialiști pentru ca substanțele folosite sa nu afecteze și plantele și arbuștii. In Targu Mureș o dezinsecție masiva va fi facuta in luna iunie, conform informațiilor noastre. Specialiștii susțin insa ca nu pot fi efectuate dezinsecții in mod… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Din cauza valului de caldura din ultima perioada, targumureșenii se confrunta cu o noua specie de insecte agasante care ii deranjeaza inclusiv in casa, „Tigrii platanului"Cei care locuiesc in inima orașului, respectiv zona Teatrului Național, se plang ca insectele le-au patruns, in numar mare, chiar…

