Microsoft va prezenta Windows 11 pe 24 iunie. Ce va aduce nou sistemul de operare Windows 10 a fost lansat în iulie 2015 și au trecut șase ani de atunci, astfel ca a venit timpul unui nou sistem de operare. Cel mai probabil ca Windows 11 va fi prezentat pe 24 iunie, iar pe internet au aparut print-screen-uri despre cum va arata cel mai nou sistem de operare Microsoft.



Publicații precum The Verge și PC World au relatat despre noul Windows despre care pe site-ul chinez Baidu au aparut capturi de ecran.



Cele mai multe schimbari vor fi sesizate în zona task bar-ului, iar butonul de Start și meniul sau au fost redesenate. De exemplu, butonul de Start este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft nu a putut sa pastreze secrete informatiile legate de viitoarea versiune de Windows, care a ajuns sa fie disponibila pe internet, cu doar opt zile inainte de prezentarea oficiala, conform news.ro Un build timpuriu de Windows 11 a ajuns pe internet cu putin timp inainte ca Microsoft…

- Chiar inainte de lansarea Windows 10 in 2015, un angajat Microsoft spunea ca aceasta va fi „ultima versiune de Windows”. Se pare, totuși, ca definiția Microsoft a „ultimului” inseamna a rezista pana in 2025, moment in care compania planuiește sa renunțe la suportul pentru sistemul de operare utilizat…

- Microsoft domina autoritar piața sistemelor de operare pentru desktop, precum și a aplicațiilor de tip office. Compania americana cu sediul in Redmond, SUA, a dezvaluit faptul ca actualul sistem de operare Windows 10 va fi susținut pana in luna octombrie 2025, dupa care nu vor mai fi livrate updateuri.…

- Microsoft a declarat miercuri ca va prrezenta „urmatoarea generație de Windows” pe 24 iunie, anunța CNBC. Anunțul vine la o saptamana dupa ce CEO-ul Satya Nadella a vorbit de imbunatațiri majore ale sistemului de operare pentru PC, atat pentru dezvoltatori, cat și pentru creatori. Windows,…

- Instalarea unei licente originale pentru suita de programe Office sau pentru sistemul de operare Windows, precum si utilizarea unei chei digitale pentru a le inregistra nu a fost niciodata mai accesibila. Profitati de acest moment pentru a va relaxa in privinta achizitiilor celor mai bune jocuri, programe…

- Studiu Kaspersky Kaspersky a realizat un studiu bazat pe metadate anonimizate ale sistemului de operare furnizate de utilizatorii rețelei de securitate Kaspersky. Sondajul a aratat ca aproape un sfert (22%) dintre utilizatorii de computere folosesc in continuare sistemul de operare Windows 7, care a…

- Aproape un sfert (22%) dintre utilizatorii de PC-uri inca ruleaza sistemul de operare Windows 7, desi acordarea de asistenta generala pentru acest sistem a incetat in ianuarie 2020, arata un sondaj Kaspersky, publicat marti. "Desi un sistem de operare de incredere poate arata bine la suprafata,…

- Este un lucru foarte important sa fie instalat pe computerul sau laptopul pe care se desfasoara activitatea de munca sau studiu sistemul de operare Windows cu o licenta complet activa. Deoarece in cazul in care apar erori sau computerul nu functioneaza corespunzator, nu se vor putea primi actualizari,…