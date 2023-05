Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT a ajuns la o noua etapa in evolutia sa si tocmai a devenit aplicatie pe iOS si in curand si pe Android. Deocamdata OpenAI a lansat aplicatia doar in Statele Unite si avem detalii despre ea mai jos. Aplicatia ofera raspunsuri instant la intrebari, sfaturi pentru cei care le cer, inspiratie creativa…

- Google a luat o decizie importanta dupa Twitter! Ce se intampla cu utilizatorii de Gmail. Tot ce trebuie sa știi despre aceasta schimbare. La ce trebuie sa se aștepte oamenii care au conturi pe aceasta aplicație de web.

- Utilizatorii serviciilor Google se vor putea autentifica prin scanarea amprentei sau recunoasterea faciala in loc sa mai foloseasca o parola, dupa ce compania operationalizat suportul pentru passkeys, noteaza News.ro.

- Traim intr-o era digitalizata in care cei mai mulți dintre noi cautam in permanența orice surse de informații care ne pot ajuta sa gasim raspunsuri la toate intrebarile pe care ni le punem. De altfel, intregul nostru univers este alcatuit din curiozitați pe care dorim sa ni le satisfacem cat mai clar…

- ChatGPT va suporta atat plugin-uri create atat de producatorul sau, OpenAI, cat si plugin-uri dezvoltate de terti. OpenAI a creat deja doua plugin-uri – unul de navigare web si un interpret de cod. Primul ii va permite chatbot-ului sa caute pe internet raspunsurile la intrebarile utilizatorilor. Este…

- Asa cum ne asteptam OpenAI a dezvaluit noua versiune de sistem din spatele lui Chat-GPT, care face chatbot-ul mult mai destept. E vorba despre GPT-4, un AI multimodal, care poate trece examenul de Barou si lucra cu imagini. Noul model de AI poate recunoaste text si imagini acum si e deja disponibil…

- Marile companii tehnologice, de la Alphabet la Baidu, accelereaza integrarea AI generativa – tehnologie care a castigat popularitate pentru capacitatea sa de a genera raspunsuri de tip uman la interogari – in ofertele lor. Compania a declarat ca o linie de instrumente de business-intelligence si de…

- Dezvoltatorii interesati sa construiasca aplicatii bazate pe ChatGPT vor putea folosi, contracost, noul API pus la dispozitie de OpenAI, informeaza news.ro.OpenAI a lansat un API (Application Programming Interface) pentru ChatGPT, la care companiile si dezvoltatorii interesati sa foloseasca…