Alaturi de Surface Pro 9 si Surface Studio 2 Plus, Microsoft a mai prezentat pe 12 octombrie si laptopul Microsoft Surface Laptop 5 2022. El vine in doua variante de diagonala, de 13.5 inch si 15 inch. Panoul este unul PixelSense, iar la interior gasim procesoare Intel Core i5 sau i7 Gen 12. Noul laptop compact si subtire este cu 50% mai puternic decat predecesorul, multumita unui CPU de generatie 12. Are si porturi Thunderbolt 4 si certificare Intel Evo. De remarcat faptul ca nu mai primim si versine AMD de aceasta data. Ecranul are aspect 3:2 si primim si o camera frontala HD in zona de sus.…