Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft s-a oferit sa perceapa preturi diferite pentru produsul Office, cu si fara aplicatia sa Teams, pentru a evita o posibila investigatie antitrust a UE si o amenda, au declarat doua persoane familiarizate cu acest subiect, citate de Reuters.Microsoft a incercat sa abordeze preocuparile autoritatilor…

- Citand surse din apropierea discutiilor, Financial Times sustine ca blocul comunitar negociaza un acord revizuit cu BioNTech/Pfizer, in pofida faptului ca Parchetul European a deschis o ancheta privind contractul initial semnat cu compania americana in primavara lui 2021, relateaza Reuters preluat de…

- Sindicatele pentru sectorul creativ Verdi si DGB si asociatiile pentru fotografi, designeri, jurnalisti si ilustratori si-au expus preocuparile intr-o scrisoare adresata Comisiei Europene, Consiliului European si legislatorilor UE. Scrisoarea a subliniat ingrijorarile tot mai mari cu privire la inteligenta…

- Actiunile comerciale unilaterale ale statelor UE sunt „inacceptabile”, a transmis duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au interzis importurile de cereale si alte produse alimentare ucrainene, pentru care UE si-a deschis piata fara a li se impune respectarea…

- Autoritatea italiana pentru protectia datelor a interzis vineri, temporar, chatbot-ul ChatGPT al OpenAI si a lansat o ancheta cu privire la o presupusa incalcare a regulilor de colectare a datelor utilizatorilor de catre aplicatia de inteligenta artificiala, transmite Reuters. Agentia, cunoscuta si…

- Furnizorul francez de servicii de cloud computing OVHcloud, furnizorul italian de servicii cloud Aruba si o asociatie daneza a furnizorilor de servicii cloud au reclamat Comisiei Europene practicile de cloud si acordurile de licentiere ale Microsoft. Grupul de software din SUA a inaintat o propunere…

- Avansul economic anual a fost in 2022 de 4,8%, in urma unei creșteri economice de 4,6% in ultimul trimestru, anunța Institutul Național de Statistica – INS.Guvernul estima la fundamentare Bugetului pentru 2023 un avans al PIB de 4,6% pentru anul 2022.In ciuda așteptarilor rezervate,…

- Google a confirmat ca va tine un eveniment in data de 8 februarie, unul axat pe AI, iar gurile rele spun ca e vorba despre lansarea unui rival pentru ChatGPT. De la debutul si ascensiunea lui ChatGPT, presiunea a fost pe Google Search sa treaca la nivelul urmator. Evenimentul Google are loc pe 8 februarie…