- Conform unor noi studii, ar exista un mod prin care barbații pot trai mai mult, dar necesita o modificare destul de severa a corpului, care nu ar atrage prea mulți doritori. O echipa condusa de cercetatori de la Universitatea din Otago, din Noua Zeelanda a reușit sa demonstreze ca, atunci…

- Niciuna dintre exoplanetele din aceasi clasa cu Terra cunoscute de astronomi pana in prezent nu dispune de conditiile potrivite pentru a sustine viata asa cum o cunoastem, sub forma unei biosfere variate si bogate in plante, animale si microbi, conform unui nou studiu publicat in urma cu o saptamana…

- Analiza precedentelor pandemii, de SARS, MERS, Zika, Ebola și gripa porcina, a aratat ca politica fiscala a jucat un rol important in reducerea sau amplificarea inegalitaților, conform unei analize realizate de mai mulți economiști și publicata pe site-ul Voxeu.org. Analiza este realizata de Davide…

- Marinarii polinezieni din populatia maori au calatorit in Antarctica cu cateva secole inaintea exploratorilor occidentali carora le este atribuita, in general, descoperirea in secolul al XIX-lea a acestui continent acoperit de gheata, potrivit unui studiu publicat in Noua Zeelanda, informeaza AFP. Noua…

- Inregistrari video cu cantitati uriase de deseuri de plastic deversate in ocean inspaimanta cu regularitate publicul, insa un studiu elvetian a constatat ca majoritatea deseurilor de plastic ajunge cel mai probabil in apropierea zonelor de coasta, relateaza dpa. "In toate scenariile pe care…

- Cercetatori din China au detectat in Calea Lactee o duzina de acceleratoare cosmice cu energie ultra-inalta (UHE), o descoperire ce ar putea rescrie informatiile cunoscute despre aceasta galaxie si care ar contribui la aflarea originii razelor cosmice, care au nedumerit oamenii de stiinta timp de un…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a primit joi vizita unei delegații a Ministerului Culturii, condusa de ministrul Bogdan Gheorghiu. Cu ocazia prezenței la Suceava a fost semnat un protocol de colaborare intre Institutul Național al Patrimoniului și Universitatea „Ștefan ...