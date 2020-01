Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 50 de persoane au murit in Bangladesh in urma valului de frig care a cuprins aceasta tara, au anuntat duminica autoritatile locale, transmite DPA, citata de Agerpres.Cea mai scazuta temperatura in acest an in Bangladesh - 4,5 grade Celsius - a fost inregistrata duminica dimineata in Tetulia,…

- Țigaretele obișnuite sunt cele mai periculoase produse de tutun care conțin nicotina și trebuie reglementate mai dur in comparație cu produsele de tutun care nu ard. Politicele publice trebuie sa reflecte aceasta delimitare, in mod contrar, acestea nu vor duce la imbunatațirea sanatații populației.

- Majoritatea studiilor pe substanțele chimice din produsele de par s-au axat doar pe femeile albe, deși sunt folosite și de cele de culoare. O cercetare noua de la Institutul Național de Sanatate (NIH) a descoperit ca vopseaua permanenta de par și produsele chimice de indreptare a parului sunt asociate…

- Municipalitatea din Galati a anuntat ca pentru Revelionul 2020 vor fi puse in vanzare 1.150 de bilete, care sunt disponibile incepand de luni, 9 decembrie. Petrecerea cu mancare, bautura si program artistic va avea loc la Patinoarul artificial „Dunarea”.

- Activitatile culturale si creative, precum dansul, cantatul sau vizitele la muzeu, pot avea un efect pozitiv asupra sanatatii fizice si mentale, a declarat luni biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cu sediul la Copenhaga, relateaza agerpres.ro.

- Un roman a construit o drona demna de un record mondial. Inventia inginerului din Galati a parcurs 260 de kilometri in trei ore, de la Bucuresti pana la Alba Iulia, unde a aterizat pe un camp.

- Invenția care revoluționeaza industria auto. Mașinile electrice vor putea fi incarcate in 10 minute Ingrijorarile legate de utilizarea masinilor electrice ar putea deveni de domeniul trecutului datorita inventiei unor ingineri din Statele Unite, care sustin ca au dezvoltat o baterie ce poate fi reincarcata…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse pe Dunare, in dreptul orașului Galați. Nori de aburi au acoperit fluviul, dand senzația ca apa fierbe, potrivit Mediafax.In fiecare dimineata la Galati au fost cel mult 8 grade Celsius, in timp ce apa Dunarii a avut temperatura de 20 grade. Aceasta diferenta…