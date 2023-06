Stiri pe aceeasi tema

- Compania tech chineza Baidu a anunțat vineri ca a obținut o licența comerciala din partea autoritaților de reglementare pentru a opera taxiurile sale fara șofer și in Shenzhen, un oraș cu o populație de peste 12 milioane de locuitori care este considerat totodata hub-ul tech al Chinei, relateaza Reuters.

- Aceste lucruri se intampla in timp ce Beijingul face eforturi pentru a arata ca este deschis pentru afacerile straine si Musk ar fi semnalat extinderea in continuare a afacerii companiei sale producatoare de masini in China. Qin, care a fost pana de curand ambasadorul Chinei in SUA, a declarat ca ”modernizarea…

- Musk ar urma sa se intalneasca cu inalti oficiali chinezi si sa viziteze fabrica Tesla din Shanghai, au spus doua dintre surse. Nu a fost imediat clar cu cine se va intalni Musk si ce vor discuta. Persoanele cu informatii despre calatorie au refuzat sa fie numiti, deoarece problema este privata. Tesla…

- Restrictiile din aceasta saptamana impuse de autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China impotriva Micron, cel mai mare producator de cipuri de memorie din SUA, sunt cele mai recente dintr-o disputa comerciala din ce in ce mai extinsa intre primele doua economii ale lumii. ”Actiunea…

- Comisia pentru protectia datelor din Irlanda (DPC) a impus Meta o amenda record, de 1,2 miliarde de euro (1,29 miliarde de dolari), pentru ca a incalcat reglementarile Uniunii Europene privind datele, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Firma mama a Facebook are la dispozitie cinci luni pentru…

- Liderii cartelului mexican Sinaloa au fost inculpați intr-o instanța americana pentru ca au condus operațiuni de trafic de fentanil alaturi de companii chimice și farmaceutice chineze, a declarat vineri procurorul general al SUA, Merrick Garland, citat de Reuters . Trei dintre fii lui Joaquin „El Chapo”…

- China a inceput duminica a doua zi de exerciții militare in apropiere de Taiwan, in timp ce Ministerul Apararii al insula autoguvernata a raportat mai multe intrari ale forțelor aeriene in spațiul sau și a declarat ca monitorizeaza mișcarea forțelor care deplaseaza rachete ale Chinei, relateaza Reuters…

- Presedintele Vladimir Putin a laudat relatiile ruso-chineze, ajunse la apogeu, si a impartasit asteptarile ridicate pe care le are de la discutiile cu liderul Xi Jinping, in ajunul vizitei sale in Rusia. „Relatiile ruso-chineze au atins cel mai inalt punct din istoria lor si continua sa devina mai puternice”,…