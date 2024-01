Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz care transporta noua persoane s-a rasturnat la marginea drumului, in localitatea Balsa din judetul Hunedoara. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie. Accidentul a avut loc marti dimineata, imediat dupa ora 7.00, in apropiere de localitatea Geoagiu. Din primele informații nu sunt…

- Un microbuz cu 9 persoane s-a rasturnat, marti dimineata, in comuna Balsa, fara ca vreuna dintre acestea sa fi ramas blocata in masina, potrivit primelor informatii ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind…

- Un microbuz care transporta 9 persoane s-a rasturnat la marginea drumului, in localitatea Balsa din judetul Hunedoara. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie.Accidentul a avut loc marti dimineata, imediat dupa ora 7.00, in apropiere de localitatea Geoagiu..”In aceasta dimineata, putin dupa…

- Un microbuz in care se afla 8 persoane s-a rasturnat, marți, in zona Geoagiu, din județul Hunedoara. Autoritațile intervin de urgența. Potrivit ISU Hunedoara, marți dimineața, puțin dupa ora 07.00, in comuna Balșa, un microbuz cu 8 persoane s-a rasturnat. Din primele informații, nu sunt persoane blocate…

- Autoritatile au activat planul rosu de interventie, marti dimineata, dupa ce un microbuz care transporta 9 persoane s-a rasturnat la marginea drumului, in localitatea Balsa din judetul Hunedoara, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc marti dimineata, imediat dupa ora 07:00, in apropiere de localitatea…

- Un microbuz care transporta 9 persoane s-a rasturnat la marginea drumului, in localitatea Balsa din judetul Hunedoara. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie.Accidentul a avut loc marti dimineata, imediat dupa ora 7.00, in apropiere de localitatea Geoagiu.. ”In aceasta dimineata,…

- Un microbuz care transporta 9 persoane s-a rasturnat la marginea drumului, in localitatea Balsa din judetul Hunedoara. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie.Accidentul a avut loc marti dimineata, imediat dupa ora 7.00, in apropiere de localitatea Geoagiu..”In aceasta dimineata, putin dupa…

- Un microbuz in care se afla 9 persoane s-a rasturnat, marți, in zona Geoagiu, din județul Hunedoara. Autoritațile intervin de urgența. Potrivit ISU Hunedoara, marți dimineața, puțin dupa ora 07.00, in comuna Balșa, un microbuz cu 9 persoane s-a rasturnat. Din primele informații, nu sunt persoane blocate…