- In aceasta ediție la America Express, o echipa a parasit competiție. Deși au dat tot ce a fost mai bun in concurs, Bie Adam și mama sa, Micky au ieșit. Ele recunosc ca a fost o cursa epuizanta, dar a fost și provocarea vieții lor.

- Bie Adam și mama sa, Micky. fac senzație la America Express: Drumul Aurului. Cele doua au reușit sa-și depașeasca limitele in competiția de la Antena 1 și sa traiasca experiențe de neuitat. In unul dintre cele mai recente episoade, ambele s-au ”casatorit”. Bie cu Dinu și mama ei cu Catalin Scarlatescu.…

- Catalin Scarlatescu a fost nevoie sa se "casatoreasca" la America Express cu Micky, mama lui Bie Adam, insa puțin știu cum arata soțul ei. Bie Adam se bucura de o familie frumoasa, iar parinții ei locuiesc la Craiova. Iata detalii despre parinții concurentei!

- Catalin Scarlatescu a fost nevoit sa se casatoreasca la America Express cu Micky, mama lui Bie Adam. Pentru a reuși sa treaca proba, concurenții au fost nevoiți sa duca proba la bun sfarșit, astfel ca toți concurenții au acut parte de o ceremonie improvizata. Chef-ul a avut parte de momente inedite,…

- Dumnica, 19 februarie, s-a dat startul unei noi etape la America Express, dupa ce Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au caștigat ultimul joker din Guatemala și amuleta de o mie de euro. In ediția de luni, 20 februarie, Andreea Balan a izbucnit in lacrimi, in cadrul jocului pentru obținerea imunitații.…

- Bie Adam și mama sa, Micky și-au aruncat cuvinte dure in timpul unei probe. Cele doua concurente s-au certat in urma materialelor ramase dupa construirea unui zmeu. Acesta nu au ajuns la un comun acord, iar tensiunea și oboseala au facut ca un scandal sa fie iminent.

- In ediția din aceasta seara, jocul pentru imunitate a fost unul foarte dificil pentru concurenți. Ei au reușit sa ajunga la final, dar o singura echipa se va bucura de beneficii. Bie Adam și mama sa, Micky au caștigat imunitatea, primind, pe langa cazare, bani, șofer personal și vacanța in Guatemala.

- Bie Adam și mama ei au trait o adevarata „minune” la America Express - Drumul Aurului, dupa ce au pierdut imunitatea. Cele doua au avut parte de o surpriza neașteptata in ediția 4 a reality show-ului, de pe 18 ianuarie 2023.