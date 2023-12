Stiri pe aceeasi tema

- Czechs mourned the victims of the country’s worst mass shooting as police tightened security around schools and other public buildings across the country on Friday after a student gunman killed 14 people at a university building on Thursday, according to Reuters. At the Charles University headquarters…

- European Union finance ministers agreed on Wednesday the latest reform of the bloc’s two-decade-old fiscal rules, allowing more time to cut public debt and creating incentives for public investment even during budget consolidation, according to Reuters. The reform comes after national debt levels were…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri la receptia de la Palatul Cotroceni oferita cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, ca este responsabilitatea cetatenilor romani sa protejeze viitorul natiunii si sa ramana vigilenti „in fata curentelor extremiste care, daca nu suntem suficient de atenti, pot deveni…

- France will ban smoking on all beaches, in public parks, forests and some other public areas as part of a national anti-tobacco plan presented by the health minister on Tuesday, according to AP News. Tobacco products cause 75,000 avoidable deaths a year in France, Minister of Health and Prevention Aurelien…

- The top European Union court ruled on Tuesday that public authorities in member states can prohibit employees from wearing signs of religious belief, such as an Islamic head scarf, in the latest decision on an issue that has divided Europe for years, according to Reuters. The case came to the Court…

- Un cetațean roman a murit pe frontul din Ucraina. Este vorba despre Rudolf Wittman, in varsta de 27 de ani, originar din Arad. ”Confirmam faptul ca autoritațile ucrainene ne-au informat cu privire la decesul unui cetațean roman in Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Romaniei…

- Magazinele din Romania nu pot comercializa produse din carne sintetica, potrivit noii legi privind carnea și produsele din carne. Amenzile pentru comercianții care nu respecta legislația ajung pana la 300.000 lei. Senatul a adoptat, luni, in plen, proiectul legii privind carnea si produsele din carne,…

- Un tren care transporta sute de europarlamentari și funcționari ai Parlamentului European a ajuns luni, pentru scurt timp, la Disneyland, dupa ce a greșit drumul spre Strasbourg, scrie Politico. Who's on the EU Parliament train that accidentally got sent to Disneyland? ???? Get in touch :) — Eddy Wax…