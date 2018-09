Stiri pe aceeasi tema

- Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, va interpreta rolul unui colectionar de arta intr-un thriller care se va intitula "The Burnt Orange Heresy", informeaza contactmusic.com. Rockerul britanic a acceptat sa joace in acest film dupa ce a fost contactat de regizorul Giuseppe Capotondi,…

- Muzicianul britanic Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va interpreta rolul unui colecționar de arta in thrillerul "The Burnt Orange Heresy", in regia lui Giuseppe Capotondi, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Filmul are la baza romanul omonim scris de Charles Willeford,…

- Alec Baldwin va juca alaturi de Joaquin Phoenix in lungmetrajul "Joker", produs de studioul Warner Bros, in care starul american de film si televiziune va interpreta rolul Thomas Wayne, tatal personajului Batman, cunoscut si sub numele de Bruce Wayne, informeaza site-ul revistei Variety. …

- Actrita Carrie Fisher va aparea in rolul care a consacrat-o, cel al printesei Leia si in urmatorul film al seriei "Star Wars", conform unui anunt facut recent de studiourile Disney, desi a incetat din viata la sfarsitul anului 2016, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Regizorul J.J. Abrams va folosi…

- O familie din Craiova cultiva mure acasa, intr-un cartier din oras, fructele impresionand prin dimensiuni si calitate. Producatorii au probleme in ceea ce priveste vanzarea murelor si de aceea au decis sa faca vin ele. Petriso...

- Cel puțin 1.500 de migranți au murit in anul 2018 incercand sa traverseze Marea Mediterana, ruta dintre Libia și Italia fiind cea mai periculoasa, potrivit unui raport elaborat de Agenția ONU pentru Migranți, citat de Reuters, transmite Mediafax. Unul din 19 migranți care incearca sa parcurga…

- Este vorba despre filmul ”Inchisoarea ingerilor”, regizat de Ion Ionescu, inspirat din fapte reale. Filmarile la aceasta productie in Ramnicu Sarat au inceput vineri si se vor incheia in iulie. Este vorba despre filmul ”Inchisoarea ingerilor”, regizat de Ion Ionescu, inspirat din fapte reale. Filmarile…

- Scumpirea mancarii a alimentat inflatia. Fructele si legumele, aduse aproape numai din import de la inceputul anului, au avut cele mai mari preturi. Cartofii si fructele de exemplu costa cu 18 procente mai mult, urmate de legume si conserve din legume. La preturi cu plus, cumparaturi cu minus. - Pai…