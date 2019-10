Micii judoka, medalii pe tatami

Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu trekker au strabatut cele mai importante orase din Romania, inclusiv Oradea. In aceste zile, o astfel de mașina și-a facut, din nou, apariția in oraș, dupa ce și in anii trecuti, Oradea a fost pe harta companiei Google. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Evenimentul caritabil se va desfașura vineri, 9 august, incepand cu ora 23, pe malul drept al raului Crișul Repede, aval de Priza de Apa Oradea (Șos. Borșului). In foișorul special amenajat pe malul apei, organizatorii au pregatit un mini bar și promit un concert de muzica electronica de senzație.…

- Lala Rus a inscris cu un șut superb cu stangul, de la 16 metri, trimițand balonul aproape de vinclu, in urma unei faze incepute tot de ea. „Sunt foarte fericita de victorie și pentru golul marcat! Nu inceta niciodata sa visezi și sa crezi in tine!”, a spus Laura la finalul partidei. Urmatorul…

- „Noi nu incercam sa scapam de aceste dejectii. Avem un plan de fertilizare a terenurilor din zona, de pe care au fost recoltate culturile. Am notificat APM, avem toate documentele necesare in acest sens. Este adevarat ca in functie de cum bate vantul pot aparea diferite mirosuri. Noi…

- Așa cum ne-a obișnuit vara asta, Backyard Acoustic Season invita timișorenii la concertele acustice ale unor cunoscuți artiști romani de alternative, rock și indie! Pe scena din „In Spatele Casei” au urcat artiști precum Toulouse Lautrec & The Case și The Mono Jacks & Melting Dice, iar acum…

- La Serviciul Public Asistența Medicala Școlara este nevoie de doi inspectori de specialitate gradul II, care sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența ramura științe economice și o experiența de minimum un an, precum și cunoștințe de Microsoft Word și Excel la nivel…

- Joi, 1 august , in jurul orei 9:25, pompierii de la Marghita au intervenit pe str.Crinului din Marghita, ca sa salveze un pui de pisica ramas blocat in spațiul ingust dintre tavanul fals și grinzile de susținere a acoperișului unei tonete. Pompierii au folosit scara și accesoriile din dotare…

- Acest eveniment a strans la un loc 43 de artiști plastici care au expus pe simeze un total de 70 de lucrari realizate pe diverse teme dar și in modalitați de abordare diferite, iar pe stative au fost prezentate publicului 5 lucrari de sculptura. Și-a exprimat considerațiile cu privire la…