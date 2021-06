Micii fermieri produc o treime din alimentele lumii Conform celui mai recent studiu al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO), 83,4% din fermele existente pe glob au sub doua hectare, acopera doar 12% din totalul terenurilor agricole și produc aproximativ 35% din alimentele lumii. La extrema cealalta, 1% din ferme, reprezentand exploatațiile de peste 50 de hectare, utilizeaza aproximativ 70% din terenurile agricole ale lumii, din care aproape jumatate sunt concentrate in ferme mai mari de 1.000 de hectare. Intitulat „Concentrarea terenurilor agricole și fermele care hranesc lumea“, noul document clarifica diferențele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

