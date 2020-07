Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat, zilele trecute, ordinul care stabileste masurile ce trebuie luate in mall-uri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, in malluri, salile de pariuri sportive si in cele de jocuri de noroc.

- In piața agroalimentara din Teiuș vor fi permise activitațile de comerț alimente și bauturi in regim de terasa și cele de vanzare de produse industriale, textile și bunuri de larg consum. Se vor respecta condițiile de distanțare fizica și igiena. Comitetul Local pentru Situații de Urgența Teiuș au aprobat…

- Grecia a anuntat ca urmeaza sa deschida frontierele - incepand de la 15 iunie -, fara sa impuna teste de covid-19 la intrarea in tara sau carantina, si o reluare a zborurilor catre Atena si Salonic. Atena urmeaza sa primeasca turisti, de la jumatatea lunii din 29 de tari, inclusiv din Romania. Celelalte…

- Este vorba despre cel mai mare bilant zilnic al infectarilor inregistrat de la 23 aprilie, iar potrivit sursei citate este vorba despre 97 de contaminari, dintre care, 13 sunt turisti din strainatate. Acest lucru se intampla in ciuda faptului ca Grecia a anuntat redeschiderea frontierelelor, incepand…

- Cutremurul s-a produs in IZU ISLANDS din Japonia. Acesta a avut o magnitudine de 5,1 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Cutremurul din Japonia din 11 martie 2011 a fost cel mai puternic din istoria arhipelangului nipon. Acesta a avut o magnitudine de 9 grade…

- Profesorii si invatatorii trebuie sa asigure o distanta de un metru, iar in clase nu vor putea fi prezenti mai mult de 15 elevi simultan, astfel incat scolile vor fi nevoie sa organizeze programe de frecventare a cursurilor prin rotatie. In afara de hoteluri au fost redeschise si camping-urile,…

- Grecia isi va deschide granitele pentru turistii din 29 de tari, inclusiv Romania, incepand cu data de 15 iunie, fara masuri de carantina. In schimb in randul vizitatorilor straini vor fi efectuate prin sondaj teste pentru COVID-19, a anuntat vineri Ministerul grec al Turismului, relateaza agentiile…

- Producatorul japonez Nissan, al doilea ca marime din Țara Soarelui Rasare, a anunțat ca se așteapta la o pierdere de 419 de milioane de dolari pe anul fiscal care s-a incheiat la 31 martie 2020, dupa ce anterior estima un profit de 793 milioane de dolari, scrie Bloomberg.De asemenea, compania și-a redus…