- Vicepreședinta Kamala Harris și fosta prima-doamna Michelle Obama ar putea candida pentru alegerile prezindențiale din 2024, in cazul in care președintele Joe Biden decide sa nu mai candideze pentru un al doilea mandat, arata un sondaj publicat de The Hill. Vicepreședinta Kamala Harris se afla in fruntea…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Casa Alba a anunțat luni reînnoirea lui Jerome Powell în funcția de președinte al Bancii Centrale Americane (Fed), pentru un al doilea mandat de patru ani, alegere care marcheaza pentru Joe Biden o dorința de continuitate, dar și de consens între republicani și democrați, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat noi masuri pentru reglementarea problemelor intampinate de lantul de aprovizionare pe plan global, cu prilejul summitul liderilor G20 de la Roma, relateaza AFP. Presedintele a avut “un summit privind rezilienta lantului de aprovizionare global cu Uniunea Europeana…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este in Europa pentru doua summituri importante. Azi-noapte a ajuns la Roma alaturi de Prima Doamna. Este al doilea turneu european al lui Joe Biden, de cand a preluat mandatul. Presedintele SUA, Joe Biden, a sosit vineri la Roma, unde urmeaza sa se intalneasca…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat iritarea fata de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbarile climatice, dar „nu actioneaza”, intr-o conversatie privata despre summitul COP26, care va incepe pe 31 octombrie la Glasgow. In timp ce deschidea joi noua sesiune a Parlamentului…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic. Potrivit AFP, migrantii au sosit la Del Rio, in Texas, dupa ce au…