Michelle Obama se teme de rezultatul alegerilor din SUA Michelle Obama se teme de rezultatul alegerilor din SUA programate in decembrie anul acesta. Fosta prima doamna și-a enunțat temerile intr-un podcast la care a participat. Ea spune despre alegerile prezidențiale ca o sperie pentru ca sunt fapte ce nu pot fi controlate. ”Ce se va intampla la urmatoarele alegeri? Sunt ingrozita de ceea ce s-ar putea intampla, pentru ca liderii noștri conteaza. Pe cine alegem, cine vorbește in numele nostru, cine deține acea tribuna, ne afecteaza in moduri pe care uneori cred ca oamenii le considera de la sine ințelese”, a spus Michelle Obama in podcast. Declarațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

