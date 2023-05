Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut vineri, 26 mai și a anunțat vanzarea activitatilor sale din Rusia, formate din Russia Tyre Manufacturing Company si Camso CIS, catre distribuitorul local de anvelope Power International Tires, transmite Reuters.

- Serviciul Aerian Special (SAS) și alte trupe speciale britanice au fost implicate in operațiuni secrete in 19 țari in ultimii 12 ani, inclusiv in Nigeria, Filipine și Rusia, cit și in Siria, Ucraina și, cel mai recent, in Sudan, potrivit unui nou studiu citat de The Guardian. Unitațile militare de elita…

- Grupul francez – care detine intre altele marcile de rom Havana Club, de whisky Jameson sau de sampanie Mumm – anunta ca ”este in masura sa confirme ca si-a incetat toate exporturile marcilor internationale catre Rusia la sfarsitul lui aprilie 2023”. ”Incetam, de asemenea, distribuirea portofoliului…

- Postul sud-coreean de televiziune MBC a relatat ca negocierile pentru vanzarea fabricilor Hyundai din Rusia sunt in etapa finala, adaugand ca producatorul auto asteapta aprobarea finala din partea guvernului rus. ”Este adevarat ca sunt in desfasurare discutii cu privire la vanzare, dar nu s-a decis…

- Pe data de 1 aprilie, Rusia a preluat președinția Consiliului de Securitate ONU, acțiune care a deranjat in egala masura Occidentul și Ucraina, care depusesera toate eforturile pentru a evita ca aceasta țara sa vina la conducerea unei instituții de asemenea anvergura. In ciuda tuturor criticilor aduse…

- China și Rusia au avut tendința de a pune mana pe afaceri din Europa și de a obține acces la tehnologii-cheie prin intermediul unor politicieni cu funcții importante in trecut și oameni de afaceri influenți pe plan local. Dar Europa riposteaza acum, cu Italia in fruntea contraatacului.

- Din ce in ce mai mult, Kievul pare sa incerce sa aduca razboiul in Rusia, intr-un joc de noroc care ar putea merge in ambele sensuri, scrie politologul Mark Galeotti in The Spectator. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- SA „Moldovagaz” va procura in luna martie gaze naturale de la „Gazprom” cu 1011,73 dolari pentru o mie de metri cubi, a anunțat șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite IPN . Toata cantitatea de gaze cumparata din Rusia este furnizata regiunii transnistrene. In luna februarie, „Moldovagaz” a procurat…