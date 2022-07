Stiri pe aceeasi tema

- Michel Platini, fost președinte UEFA, și Sepp Blatter, fost conducator al FIFA, au fost achitați de un tribunal elvețian de frauda in dosarul platilor suspecte care i-au obligat sa paraseasca fotbalul, in 2015, transmit BBC și The Guardian.

- Fostul președinte UEFA, Michel Platini, a vorbit la Tribunalul penal federal elvețian la sfarșitul procesului in care este acuzat ca a primit 1,8 milioane de euro de la Sepp Blatter avand doar un acord verbal. Procesul impotriva lui Michel Platini și Sepp Blatter, la Tribunalul penal federal din Bellinzona,…

- Legenda a fotbalului mondial și fost președinte al UEFA, Michel Platini a dezvaluit ca la Cupa Mondiala organizata in Franța in 1998 au existat aranjamente. Aflat in proces alaturi de Sepp Blatter, fostul președinte al FIFA, Platini a marturisit ca a existat o schema pentru ca Franța sa nu se poata…