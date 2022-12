Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru Securitate Naționala al președintelui SUA, Jake Sullivan, poarta discuții confidențiale in ultimele luni cu asistentul președintelui Rusiei pentru Afaceri Internaționale, Iuri Ușakov, și secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrușev, menționeaza ziarului american Wall Street…

- Miliardarul a dizolvat consiliul de administrație al Twitter, arata un dosar al companiei, in timp ce angajații Twitter se pregatesc pentru noile restructurari care ar putea viza pana la un sfert din personal, potrivit The Guardian . The Washington Post a relatat luni ca echipa lui Musk a discutat despre…

- Potrivit noilor previziuni ale Bancii Centrale, in acest an Rusia va inregistra cea mai grava recesiune dintre toate marile economii, iar economiștii anticipeaza un viitor sumbru, scrie Wall Street Journal.

- Rapperul american Kanye West și-a propus sa cumpere Parler, platforma de socializare populara in randul conservatorilor americani, au declarat, luni, reprezentanții companiei mama Parlement Technologies, potrivit Reuters. Rapperul american caruia acum i se spune Ye vrea sa cumpere Parler. Compania…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, in mesajul transmis de Ziua Mondiala a Educatiei, ca educatia din Romania ”trebuie sa inchida cateva decalaje majore, pentru a permite o apropiere de media europeana”, iar unul din cele mai importante este cauzat de numarul mare de copii si tineri care…

- In prezent, la Suceava sint suficiente stații de incarcare a mașinilor electrice, iar beneficiarii acestora nu platesc nimic. Factura este achitata de municipalitate. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, ca, lunar, din bugetul local se cheltuie aproximativ 50.000 de lei pentru curentul…

- Dietrich Mateschitz (78 de ani), fondatorul imperiului Red Bull, ar fi grav bolnav, scriu publicațiile germane RTL și BILD, citate de ziarul Libertatea. Miliardarul nu ar mai fi fost vazut la niciun eveniment public in ultimul an. A lipsit de la cursa DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), desfașurata…