Mic dejun de vacanță: continental, englezesc sau bufet? Cele mai multe locuri de cazare au mic dejun inclus, asta daca nu alegem all inclusive, iar atunci nu mai avem batai de cap cautand cele mai bune sau interesante locuri de luat masa in vacanța. Dar de mic dejun sunt mai multe variante sa le spunem standar Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un turist din Botoșani a ramas cu un gust amar dupa experiența sa de vacanța la Eforie Sud. Cand a ajuns in camera de hotel, a avut parte de o serie de surprize ca in filmele tragi-comice, iar problemele s-au adunat pe parcursul intregului sejur.”Da, știu ca am promis acum vrei trei ani ca nu mai…

- Peste 500 de copii au primit sfaturi de la polițiștii din Alba, pentru vacanța in siguranța, in tabere și locuri de agrment Inspectoratul Județean de Poliție Alba desfașoara o serie de acțiuni de informare și prevenție in randul tinerilor, cu privire la aspecte precum consumul de droguri sau cyberbullying.…

- Astrologii au dezvaluit cum arata vacanța perfecta pentru romani, in funcție de semnul zodiacal in care s-au nascut. Afla in randurile de mai jos ce locuri prefera nativii pentru a reuși sa se relaxeze in adevarul sens al cuvantului. Vacanța perfecta, in funcție de zodie Berbec. Ești o fire aventuroasa,…

- Insula Thasos este una dintre destinațiile de vacanța cele mai vizitate de romani. Dar, cu toate ca in fiecare vara e plin de turiști, prețurile sunt accesibile in ce privește transportul și cazarea, totuși, puțini au fost curioși sa afle cat costa o locuința acolo.

- Daca te-ai intrebat vreodata care sunt cele mai potrivite orașe europene pe care sa le vizitezi impreuna cu cei mici, noi avem raspunsul! Iata care sunt cele mai bune trei recomandari ale noastre pentru vacanța in familie și ce ne place la fiecare.

- Vouchere de vacanța pentru angajații din privat: Legea, adoptata tacit la Senat. Reguli pentru cei cu mai multe locuri de munca Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei pe an și salariaților din sectorul privat. Forul decizional…

- Inceputul lunii iunie este momentul ideal pentru inceperea concediilor de vara. De acum inainte sunt incurajate vacanțele in destinații insorite, la plaja, ori in locuri in care poți sa explorezi noi tradiții și culturi. Vezi mai jos ce țari sa vizitezi in luna iunie! Locuri bune de mers in vacanța…

- Ilinca Vandici i-a facut baiețelului ei, Zian, o surpriza minunata, petrecand o mini-vacanța in insoritul Dubai. La sfarșitul saptamanii, intre filmarile pentru emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D2, vedeta a urcat in avion alaturi de micuțul in varsta de șase ani, și impreuna au dat startul unei…