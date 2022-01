„Mi-am dat seama că mica mea lume e complicată”. Selena Gomez are nevoie de ajutor In ultimii doi ani, Selena Gomez a fost preocupata mai mult de sanatatea sa mintala decat de orice altceva. In 2018, artista a suferit o cadere emoționala care a trimis-o la terapie, pentru a invața sa gestioneze mai bine depresia și anxietatea. “Mi-am dat seama ca mica mea lume este complicata, dar ca imaginea de ansamblu este mult mai mare decat lucrurile pe care le am eu de infruntat. Am probleme cu depresia și anxietatea și mi-a fost greu sa fiu eu”, și-a inceput cantareața marturisirile pe rețele și in interviuri. Inițial, Selena s-a ferit sa vorbeasca despre problemele sale pe social media… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

