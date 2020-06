Stiri pe aceeasi tema

- Autorul celor mai bune falsuri de bancnota de 100 de lei din istoria Romaniei, considerat cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume, a fost retinut de procurori si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, iar ceilalti doi membri ai gruparii pe care acesta…

