MFP: Tratamentul anti-Covid a dublat deficitul

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro-Romania, Victor Ponta, spune joi, cand Romania a depasit 3000 de cazuri noi de COVID in 24 de ore, ca nu se poate continua asa, intr-o astfel de criza, si trebuie actionat.

- Asocierea medicamentelor antivirale Lopinavir si Ritonavir, folosita impotriva HIV - virusul care declanseaza SIDA -, nu este eficienta in cazul pacientilor spitalizati cu maladia COVID-19, au concluzionat coordonatorii unui vast studiu clinic britanic, Recovery, citati de AFP. Aceasta…

- Agentia de evaluare financiara S&P considera ca o majorare a pensiilor cu 40% e ca si cum Romania ar fi muscat mai mult decat poate mesteca, insemnand de fapt o majorare permanenta a cheltuielilor bugetare, care ar adanci deficitul intr-un mod care nu mai poate fi controlat. Credem ca, daca majorarea…

- S&P avertizeaza ca majorarea pensiilor va impinge deficitul bugetar la peste 10% din PIB. Cițu promite ca agenția va pastra ratingul Romaniei, in decembrie Agentia de evaluare S&P Global Ratings a avertizat Romania ca decizia Parlamentului de a reintroduce o majorare a pensiilor cu 40% ar declansa…

- Moldindconbank a devenit deja un partener de incredere al medicilor din Republica Moldova, care sunt in prima linie a luptei cu pandemia COVID-19. Pentru a le ușura munca și a spori șansele pacienților de recuperare, banca a donat Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” un lot de perfuzoare…

- Cererea de plasma in spitalele din judetul Hunedoara pentru tratamentul bolnavilor infectati cu virusul COVID-19 s-a dublat in ultimele doua saptamani, releva datele Centrului Judetean de Transfuzii Sanguine (CJTS), in paralel fiind consemnate insa si mai multe persoane vindecate de noul coronavirus…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, luni pe Facebook, ca rezultatul la testul pentru coronavirus pe care l-a facut este negativ. Fostul premier vine insa cu mai multe precizari si critica Guvernul PNL.

- Planul prevede in special 35 de miliarde de euro pentru ca a doua mare economie a zonei euro sa devina mai competitiva, 30 de miliarde de euro pentru energii prietenoase cu mediul si 25 de miliarde de euro pentru sustinerea locurilor de munca, au declarat o serie de oficiali inaintea prezentarii…