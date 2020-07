Stiri pe aceeasi tema

- Finanțele lanseaza, in premiera, titluri de stat pentru populație in euro, vandute prin banci și listate la bursa. Ce dobanzi ofera statul pentru imprumuturile de la cetațeni Ministerul Finanțelor Publice (MFP) lanseaza titluri de stat pentru populație in lei și, in premiera, titluri de stat denominate…

- Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), incluse in indicele BET, au inregistrat o crestere de 4,63% in luna aprilie, comparativ cu luna martie, fiind cel mai cel mai mare ritm de crestere lunara de pana acum in acest an, potrivit raportului lunar publicat de BVB. Reprezentantii Bursei…

- In premiera pentru piata de capital din Romania, una dintre cele mai mari banci din tara noastra a demarat emiterea de obligatiuni in lei, cu o maturitate de 10 ani, urmand ca titlurile de valoare sa fie listate la Bursa de Valori Bucuresti.