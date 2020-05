MFE: Noi categorii de beneficiari din sistemul medical vor primi stimul financiar din bani europeni

Stiri pe aceeasi tema

- Toate categoriile de personal sanitar pentru care exista riscul sa se infecteze cu Covid-19 vor primi 2.500 lei brut pe luna din fonduri europene.Toate categoriile de personal sanitar in cazul carora exista riscul sa se infecteze cu Covid-19, inclusiv asistentii medicali comunitari si personalul din…

- DGASPC Suceava angajeaza personal de specialitate fara concurs, pentru o perioada de trei ani, pentru centrele in care va aparea aceasta necesitate ca urmare a internarii in spital a personalului diagnosticat pozitiv, a informat, luni, purtatorul de cuvant al institutiei, Nicoleta Daneliuc.Sursa…

- Ministerul Finanțelor a publicat pe site proiectul Normelor de aplicare a OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitați pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. GdS va ofera un articol complet pe aceasta tema. Detaliem in cele…

- Tarile membre ale Uniunii Europene (UE) se vor coordona de acum pentru repatrierea cetatenilor europeni, impartind inclusiv avioanele, a anuntat luni ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a carui tara a repatriat deja 120.000 de germani, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Deschidem zborurile,…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a demarat masurile necesare pentru suplimentarea numarului de posturi din sistemul medico-militar in vederea incadrarii cat mai rapide a acestora, in conformitate cu prevederile Decretului 195, din 16 martie 2020, privind instituirea starii de urgența. Conform unui…

- Concret, va primi spor pentru conditii deosebit de periculoase, cuprins intre 55% si 85% din salariul de baza: personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul sectiilor si compartimentelor de boli infectioase care acorda servicii medicale persoanelor testate pozitiv la epidemia…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat luni Guvernului sa ia o serie de masuri de sprijin financiar pentru firmele cu pierderi cauzate de pandemia de coronavirus, precum si pentru populatie."In aceste zile trebuie sa dam cu totii dovada de responsabilitate si unitate la…

- I. In ziua de 12 februarie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului anterior promulgarii, a luat in dezbatere: A. Obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, obiectie formulata…