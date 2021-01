Stiri pe aceeasi tema

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anunțat ca țara sa ii va oferi azil politic lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, acuzat de spionaj in Statele Unite și aflat, in prezent, in arest in Regatul Unit. Anunțul din partea autoritaților mexicane vine dupa ce o judecatoare britanica a…

- Agentia Europeana pentru Medicamente ar putea aviza vaccinul Pfizer-BioNTech in 23 decembrie. Cand se vor face primele vaccinari in UE Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea sa emita pe 23 decembrie un aviz pozitiv pentru aprobarea in Europa a primului vaccin anti-COVID-19, a dezvaluit…

- Cele doua companii intenționeaza sa demareze un nou studiu anul viitor, cu speranța de a dezvolta un vaccin mai eficient pana la sfarșitul anului 2021. Australia a anulat și ea un contract pentru 51 de milioane de doze dintr-un vaccin dezvoltat in aceasta țara (UQ/CSL) dupa ce participanți la teste…

- Apple anunta ca cel mai nou serviciu al companiei, Fitness+, va fi disponibil din 14 decembrie. Doar un numar redus de tari vor avea acces la acesta de luni: Statele Unite, Canada, Noua Zeelanda, Australia, Marea Britanie si Irlanda. Producatorul iPhone-ului nu spune cand va deveni disponibil Fitness+…

- Inchiderea granitelor dintre Statele Unite si cei doi vecini Canada si Mexic, in vigoare din martie, va fi prelungita pana la 21 decembrie, din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat joi secretarul american al Securitatii interne, relateaza AFP preluat de agerpres. "Pentru a preveni in continuare…

- Scapați de coșmarul politic pe care l-a reprezentat Trump, liderii mondiali nu mai așteapta finalizarea numaratorii și il felicita pe noul președinte. O face chiar și posesorul șepcuței cu autograf, Klaus Iohannis... Jens Stoltenberg: Astept cu nerabdare sa lucrez indeaproape cu presedintele ales Biden…

- „Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) anunta astazi ca un consortiu condus de catre Macquarie European Infrastructure Fund 6 (MEIF6) a ajuns la un acord privind achizitia unui portofoliul de active CEZ din Romania de la CEZ Group”, a anuntat MIRA. Portofoliul integrat de infrastructura in…