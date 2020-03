Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii spitalelor din Wuhan si-au dat jos mastile dupa ce ultimul spital temporar a fost inchis. Imaginile devenite virale surprind angajați cu zambetul de buze, potrivit Mediafax.Inregistrarea video publicata pe Twitter, devenita virala, arata un numar de angajati cu zambetul pe buze.…

- Oficialii mexicani iau in considerare inchiderea frontierei cu Statele Unite ale Americii pentru a opri raspandirea noului coronavirus. Pana la acest moment exista peste 2.000 de cazuri de coronavirus in State...

- Inca doua cazuri de coronavirus, in Romania, bilanțul național ajungand la 97!Cazul 96 este o femeie, 47 ani, din București, contact direct al cazului 45, asimptomatica, aflata in autoizolare la domiciliu. Cazul 97 este un barbat, 39 ani, din judetul Dolj, intors in 05.03. din Brescia,…

- China a anuntat sambata 11 noi contaminari cu noul coronavirus, dar pentru prima data de la declansarea pandemiei cele mai multe sunt persoane care au venit din strainatate, scrie AFP.Printre aceste cazuri suplimentare, doar patru au fost inregistrate in orasul Wuhan (centru), epicentrul COVID-19…

- Autoritațile italiene au raportat, vineri, 250 de decese in ultimele 24 de ore, un nou record negativ pentru țara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 din afara Chinei, scrie La Repubblica.Potrivit raportului autoritaților de la Roma, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Guvernul portughez a decretat vineri stare de alerta, pentru a putea mobiliza protectia civila, politia si armata in vederea controlului epidemiei provocate de coronavirus, informeaza AFP.Decizia a fost luata de ministrii sanatatii si internelor si se aplica pe tot teritoriul Portugaliei,…

- Ohio ar putea numara deja peste 100.000 de persoane infectate cu noul coronavirus, a declarat o responsabila sanitara din acest stat din nordul Statelor Unite, citata de AFP.Vorbind intr-o conferinta de presa joi, alaturi de guvernatorul Mike DeWine, directorul departamentului de sanatate…

- Inca 3 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 28 de cazuri.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele incatușarii Sorinei Pintea Este vorba despre un barbat de 57 ani care s- a intors…