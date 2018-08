Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a semnalat ca liderii rus si american erau pe aceeasi lungime de unda inainte ca Vladimir Putin si Donald Trump sa se intalneasca luni, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.”Suntem de acord”, a raspuns, pe Twitter, Ministerul rus de Externe, unui tweet in care Trump…

- Mexicul a implementat joi a doua etapa a taxelor vamale impotriva Statelor Unite ca reactie la tarifele la importurile de otel si aluminiu impuse de presedintele american, Donald Trump, relateaza site-ul Politico.com, citeaza mediafax.ro.

- Gafa Melaniei Trump de zilele trecute, cand in drumul ei spre un centru de retinere a copiilor imigranti a purtat o jacheta pe care scria „Mie chiar nu-mi pasa! Tie?“, nu a ramas fara ecou in randul celebritatilor. Primul care a atacat-o public pe sotia lui Donald Trump a fost Jim Carrey, care a potat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat vineri pe adversarii sai democrati ca inventeaza "povesti triste care sa stoarca lacrimi" despre copiii separati de parintii lor imigranti ilegali la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP. "Frontiera noastra de sud trebuie sa ramana puternica",…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, s-a deplasat joi la frontiera cu Mexicul, unde a vizitat un centru pentru copii care au fost separati de parintii lor, intr-o misiune de control, a anuntat presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters, dpa si AFP. Prima Doamna, ale…

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri un decret care pune capat despartirii familiilor de migranti care au trecut ilegal frontiera cu Mexicul, relateaza AFP conform News.ro . ”Acest lucru este deosebit de important pentru mine (…). Noua nu ne place sa vedem familii despartite”, a declarat…

- Administratia din Mexic a dispus introducerea de taxe vamale suplimentare pentru produse din Statele Unite, ca reactie la masuri similare adoptate de presedintele american, Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.