Mexic: Un reporter de televiziune a fost asasinat la Cancun

- Dupa ce presedintele PSD Liviu Dragnea a reclamat o prsupusa tentativa de asasinat, mai multi lideri PSD, contactati de Digi24, se plang ca au dusmani de moarte si dezvaluie faptul ca au fost amenintati pe retelele de socializare. Catalin Radulescu, deputat PSD: “Sunt peste doua, trei sute de lideri…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Valer Zetea, a anunțat pe o rețea de socializare ca atat el cat și familia lui au fost amenințați cu moartea dupa ce a transmis un mesaj in care a luat apararea jandarmeriței lovite la protestul de pe 10 august din Piața Victoriei. "Nu au nicio…

- Lumea iși revine cu greu dupa moartea fulgeratoare a Denisei Raducu. Artista a decedat la numai 27 de ani, cu o mulțime de dorințe ramase in urma și cu multe visuri pe care nu a apucat sa le duca pana la sfarșit, iar apropiații Denisei fac acest lucru pentru ea.

- Jose Guadalupe Chan, in varsta de 35 de ani, se afla intr-un bar din comunitatea indigena Felipe Carrillo Puerto cand a fost atacat. "Moartea sa a fost provocata de gloante", a anuntat biroul procurorului din Quintana Roo intr-un comunicat. Jurnalistul lucra pentru un saptamanal online, Playa…

- Un jurnalist mexican a fost asasinat in cursul noptii de vineri spre sambata in statul Quintana Roo (est), au facut cunoscut sambata biroul procurorului si angajatorul sau, ridicand la sase numarul total al jurnalistilor ucisi in 2018 in Mexic, relateaza AFP. Jose Guadalupe Chan, 35 de…

- In data de 15 iunie 1889, a incetat din viata Luceafarul poeziei romanesti, poetul Mihai Eminescu. Nascut Mihail Eminovici, poetul este considerat cel mai important reprezentant al literaturii romantice din Romania. Eminescu a fost activ in societatea literara Junimea si a lucrat ca redactor la "Timpul".…

- Jurnalistul rus Arkadi Babchenko a oferit mai multe detalii despre cum si-a inscenat moartea, pentru prinderea celui care ar fi vrut cu adevarat sa-l ucida. Operatiunea de acoperire pare una desprinsa dintr-un scenariu de film. “Am folosit sange de porc”, a spus Babchenko, intr-o conferinta de presa,…