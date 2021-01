Mexic: 559 de gropi comune descoperite în 2020 Guvernul mexican a anunțat vineri ca a identificat 559 morminte comune în țara în 2020 în care se aflau 1.086 corpuri de victime ale violenței legate de criminalitatea organizata. În 2019, guvernul identificase 835, potrivit AFP.

Potrivit subsecretarului pentru drepturile omului, Alejandro Encinas, cel mai mare numar de morminte comune sunt în Jalisco (vest), bastionul puternicului cartel din Noua Generație care se angajeaza în conflicte interne cu rivale din Guanajuato (centru).

Encinas a anunțat, de asemenea, ca din 2006 pâna în decembrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

